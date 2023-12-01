В МИД Финляндии заявили об организации онлайн-курса по санкциям против РФ

Министерство иностранных дел Финляндии объявило о подготовке открытого онлайн-курса по санкциям. Как отмечается на сайте ведомства, речь идет о расширении знаний финнов в этой сфере, в особенности в отношении рестрикций, введенных Евросоюзом против России.