Медведев заявил о свидетельстве подготовки Германии к войне с Россией

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя расшифровку переговоров немецких военных об ударе по Крымскому мосту, высказал мнение, что Германия готовится к войне с Россией.
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