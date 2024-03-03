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Медведев заявил о свидетельстве подготовки Германии к войне с Россией

Медведев заявил о свидетельстве подготовки Германии к войне с Россией

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя расшифровку переговоров немецких военных об ударе по Крымскому мосту, высказал мнение, что Германия готовится к войне с Россией.

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