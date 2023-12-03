Спикер конгресса США Джонсон обвинил Белый дом в препятствовании расследованию против Байдена

Спикер палаты представителей Майк Джонсон выступил с заявлением о том, что Белый дом создает помехи для проведения расследования возможных преступлений действующего президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.
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