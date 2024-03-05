В Красноярске неделю ищут пропавшего 16-летнего подростка

Больше недели в Красноярске ищут 16-летнего Максима Коровина. Как рассказали волонтеры «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной, подросток утром ушел из дома на Гладкова еще 27 февраля и с тех пор пропал.
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