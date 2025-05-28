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  • Svetlana Kuzmina
    У этих гадов тоже есть дети....и мало ли, какой кирпич свалится."Мы рядом": семье...
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    Автор этой брехни украинский активист пропагандистСрочно! В Москве ...

Ночная атака! Рой дронов на Москву, Подмосковье: в Брянске эвакуировали жилой дом, работа аэропортов нарушена

Ночная атака! Рой дронов на Москву, Подмосковье: в Брянске эвакуировали жилой дом, работа аэропортов нарушена

За ночь средства ПВО уничтожили и перехватили 296 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. Беспилотники сбили над территориями Московского региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской,Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.

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