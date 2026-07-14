Big Blew It! IBM Crashes Most Since '60s Amid CapEx Woes; Goldman Warns Over 'Software Bear Case' Summary: Wall Street Desks Stunned IBM Shares Crash Most On Record, Exceeding Dot Com & 1987 Crashes CEO Arvind Krishna Blamed Preliminary 2Q Results on "Shifting" Customer CapEx Spending IBM's surprise second-quarter warning blindsided traders Tuesday morning, raising new concerns that enterprise technology budgets are being redirected toward AI infrastructure at the expense of traditional software and IT services.
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