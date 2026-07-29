Как СССР спас космос машиной весом в 210 тонн 1976 год. Байконур медленно умирает без топлива. Гигантские баки для ракеты «Энергия» варят под Москвой, а везти их некуда — они физически не влезают ни в один железнодорожный туннель страны.
Самолёт, который не должен был летать
Комментарии
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алекс кузь
Слава инженерам ссср. Такие обьекты, как буран и мрия, сегодня, даже, покрасить не могут. Вот, что нужно показывать детям.
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3 н.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
ТУ 95 имеет длину фюзеляжа и размах крыла порядка 50 метров и взлётный вес около 185 тонн. Так, что параметры вполне сопоставимы.
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2 н.
Константин Волков
А, я своими глазами видел как Буран перевозили на "горбу". Впечатлило, но в начале глазам не поверил
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2 н.
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