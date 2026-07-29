Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

14 038 подписчиков

Самолёт, который не должен был летать

Самолёт, который не должен был летать

Как СССР спас космос машиной весом в 210 тонн 1976 год. Байконур медленно умирает без топлива. Гигантские баки для ракеты «Энергия» варят под Москвой, а везти их некуда — они физически не влезают ни в один железнодорожный туннель страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
алекс кузь
Слава инженерам ссср.  Такие обьекты, как буран и мрия, сегодня, даже, покрасить не могут. Вот, что нужно показывать детям.
Ответить
3 н.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
ТУ 95 имеет длину фюзеляжа и размах крыла порядка 50 метров и взлётный вес около 185 тонн. Так, что параметры вполне сопоставимы.
Ответить
2 н.
Константин Волков
А, я своими глазами видел как Буран перевозили на &quot;горбу&quot;. Впечатлило, но в начале глазам не поверил
Ответить
2 н.