Врач Гандельман: Если проходить 3867 шагов, то можно продлить жизнь

Врач и телеведущая Елена Малышева, кардиолог Герман Гандельман, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» раскрыли продлевающее жизнь минимальное количество шагов в день.
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