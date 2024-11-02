Врач Гандельман: Если проходить 3867 шагов, то можно продлить жизнь

Врач и телеведущая Елена Малышева, кардиолог Герман Гандельман, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» раскрыли продлевающее жизнь минимальное количество шагов в день.