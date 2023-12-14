Опубликован проект дизайн-кода Алматы

Проект дизайн-кода Алматы опубликовали на портал «Открытые НПА», передаёт inAlmaty.kz. Дизайн код, согласно документу, это свод рекомендаций, регламентирующих обязательную визуальную составляющую элементов городского пространства: фасадов зданий и сооружений, благоустройства, вывесок, указателей, малых архитектурных форм и других элементов городской инфраструктуры.
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