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Царьград

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Лукас Лейрос: Киев наращивает конфликт вместо поиска мира

Лукас Лейрос: Киев наращивает конфликт вместо поиска мира

Бразильский аналитик Лукас Лейрос утверждает, что Киев усиливает конфликт с Россией, отвергая мирные соглашения как уступки.

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