Аргументы недели

98 569 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Тим Ски
    Ну, и? Чего молчим и не обвиняем пиндосов? Нет доказательств? А пиндосы сразу заявили, что это мы взорвали, сами себя...Сенатор Пушков: п...
  • Людмила Свириденко
    Странно, это до них только что дошло, что Западу нельзя верить? Долго что-то...)))Cпецпредставитель...
  • Zoia Goldshtab
    Сволочь казахская!Токаев и Зеленски...

Захарова прокомментировала депортацию организатора «Бессмертного полка» из Эстонии, назвав это русофобией

Захарова прокомментировала депортацию организатора «Бессмертного полка» из Эстонии, назвав это русофобией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что высылка Сергея Чаулина, инициатора акции «Бессмертный полк» в Эстонии,  является проявлением русофобии в руководстве государства.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх