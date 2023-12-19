В центре села Алнаши открылась бургерная по соцконтракту

Алнаши. Удмуртия. В центре удмуртского села Алнаши открылась бургерная. Как рассказал в соцсетях глава Алнашского района Удмуртии Алексей Семёнов, её открыла местная жительница благодаря программе социального контракта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии