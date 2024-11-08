В России пройдет эксперимент по маркировке отдельных запчастей для автомобиля

Минпромторг РФ предложил провести эксперимент по маркировке ряда автомобильных запчастей. Специальная маркировка будет наноситься на сменные фильтры, свечи зажигания и различные автомобильные стекла, включая ветровое.
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