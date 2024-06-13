"Яндекс Браузер" лидирует в борьбе с фишингом

В Москве 13 июня стало известно о результатах исследования, проведенного компанией Softline. По результатам тестирования наиболее популярных браузеров, включая "Яндекс-браузер" Safari, Firefox, Edge и Google Chrome, было установлено, что каждый из них обладает разным уровнем эффективности в обнаружении фишинговых сайтов, предназначенных для кражи пользовательских данных.