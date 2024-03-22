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РОСБАЛТ

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Удары возмездия повергли Украину в шок

Удары возмездия повергли Украину в шок

Специальная военная операция продолжается: главное за 16–22 марта. Объединенная группировка российских войск продолжит развивать достигнутые успехи в зоне СВО и наращивать огневое воздействие на объекты противника, заявил Сергей Шойгу на заседании Коллегии Минобороны России.

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Комментарии
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Галина Друзина
Это возмездие должно было быть ещё в начале сво, а не ждать того, что случилось.
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13 час.

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