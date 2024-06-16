Вопрос ликвидации школы в Панозере обсудят на сессии кемских депутатов

В Год семьи над учебным заведением нависла угроза закрытия. Семьям предлагают переезд или отправить детей в Кемь, где они будут жить в интернате В повестку сессии Совета Кемского района включен вопрос о ликвидации Панозерской школы.
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