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Грузоперевозки ...

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Импорт из Пуэрто-Рико в 2026 году — что нужно знать о доставке в порт Новороссийск

Импорт из Пуэрто-Рико в 2026 году — что нужно знать о доставке в порт Новороссийск

В 2026 году контейнерные перевозки из Пуэрто-Рико (США) в Новороссийск остаются нишевым, но важным направлением для отдельных категорий чувствительных и высокотехнологичных грузов.

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