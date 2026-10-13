Импорт из Пуэрто-Рико в 2026 году — что нужно знать о доставке в порт Новороссийск

В 2026 году контейнерные перевозки из Пуэрто-Рико (США) в Новороссийск остаются нишевым, но важным направлением для отдельных категорий чувствительных и высокотехнологичных грузов.
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