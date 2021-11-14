"Открыта вертикаль желаний": 3 знака зодиака накроет мощная волна везения в ближайшие дни

"Открыта вертикаль желаний": 3 знака зодиака накроет мощная волна везения в ближайшие дни

Астрологи указали на знаки зодиака, которые поймают мощную волну везения в самые ближайшие дни. Критическая удача настигнет представителей 3 созвездий, а масса подарков от звезд уже ждет этих людей.

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