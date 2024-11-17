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Индукционные плиты: удобство или опасность для здоровья

Индукционные плиты: удобство или опасность для здоровья

Индукционные плиты: удобство или опасность для здоровья Татьяна СергееваИндукционные плиты становятся все более популярными на кухнях благодаря своей способности быстро нагревать пищу и безопасному использованию.

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