16 октября «Нью-Джерси Девилз» разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» 7:1 в матче НХЛ. Арсений Грицюк внес вклад в победу, забросив шайбу и увеличив счет до 4:0 на 25-й минуте.
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