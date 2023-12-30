Москвичи более 710 тысяч раз записали питомцев к ветврачу через онлайн-сервис

За пять лет жители Москвы воспользовались услугой онлайн-записи к ветеринару более 710 тысяч раз. В том числе с начала 2023-го свыше 120 тысяч раз, сообщила председатель столичного комитета госуслуг Елена Шинкарук.
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