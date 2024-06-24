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Евросоюз принял 14-й пакет санкций: в списке Shaman и Полина Гагарина

фото: Под ограничительные меры попали еще 116 физических и юридических лиц. В Евросоюзе приняли 14-й пакет санкций против России, направленный на «такие дорогостоящие секторы российской экономики, как энергетика, финансы и торговля».

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