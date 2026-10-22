Местные жители делятся в соцсетях и присылают в СМИ кадры из торговых точек карельской столицы. Горожане отмечают, что подготовка к зимним праздникам стартовала задолго до их наступления.
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