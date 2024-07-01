Невероятно, суточная "усушка" ВСУ догнала Великую Отечественную

ЛЛ Леонид Ла Рошель Мля, опять те же грабли. Слова военкора возвели в абсолют и придали им сакральный смысл - вот она чистая, святая правда и акромя неё ничего другого быть не могёт! Опять не того министра обороны назначили, лично Сладков не доволен... Был заказ попиарить Сладкова? Молодцы, отработали... возьмите на полке пирожок...

Александр Денисов Французскому Лене(видимо из евреев) Не о том статья, что новый минобр плох, а о том, что все те сказки и мультики, чем нас пичкали все последнее время(30 лет) никакого отношения к происходящему в зоне СВО отношения не имеет... просто все уже украли до него...