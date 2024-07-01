Вообще, парадоксальная эта война. Или война всегда парадоксальна? С одной стороны, военкор Александр Сладков рвет и мечет.
Невероятно, суточная "усушка" ВСУ догнала Великую Отечественную
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Мля, опять те же грабли. Слова военкора возвели в абсолют и придали им сакральный смысл - вот она чистая, святая правда и акромя неё ничего другого быть не могёт! Опять не того министра обороны назначили, лично Сладков не доволен... Был заказ попиарить Сладкова? Молодцы, отработали... возьмите на полке пирожок...
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11 час.
Александр Денисов
Французскому Лене(видимо из евреев) Не о том статья, что новый минобр плох, а о том, что все те сказки и мультики, чем нас пичкали все последнее время(30 лет) никакого отношения к происходящему в зоне СВО отношения не имеет... просто все уже украли до него...
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3 час.
ВлаДимир
2345 человек... Не дотягиваем. Забросайте меня какашками, но Красная Армия теряла до 10 тыс. в сутки. Поднажать бы...
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2 час.
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