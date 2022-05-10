Военное обозрение

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В правительство поступил законопроект о признании ветеранами боевых действий добровольцев Донбасса

В правительство поступил законопроект о признании ветеранами боевых действий добровольцев Донбасса

Российские добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции на территории Украины в составе подразделений Донецкой и Луганской народных республик, могут получить статус ветерана боевых действий наряду с военнослужащими ВС России.

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