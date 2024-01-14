МИД Швейцарии заявил о необходимости включения России в дискуссию по Украине

Россия должна принимать участие в обсуждении мирного урегулирования украинского конфликта. Об этом 14 января заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе четвертой встречи советников по национальной безопасности, посвященной украинской «формуле мира».
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