На снегоуборочном велосипеде удобно ездить по зимнему городу

В минувшие выходные в Петербурге состоялся традиционный велопробег Дедов Морозов. Сотни велосипедистов, переодевшись в Дедов Морозов, Снегурочек и драконов, проехали от Конногвардейского бульвара до Василеостровского рынка и таким образом попрощались с чередой новогодних праздников.