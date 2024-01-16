На снегоуборочном велосипеде удобно ездить по зимнему городу

В минувшие выходные в Петербурге состоялся традиционный велопробег Дедов Морозов. Сотни велосипедистов, переодевшись в Дедов Морозов, Снегурочек и драконов, проехали от Конногвардейского бульвара до Василеостровского рынка и таким образом попрощались с чередой новогодних праздников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии