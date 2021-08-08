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Роналду – в заявке «Ювентуса» на матч против «Барсы» за Кубок Гампера

«Ювентус» огласил заявку на товарищеский матч за Кубок Жоана Гампера против «Барселоны». В состав итальянского клуба вошли: Войчех Шченсны, Маттиа Перин, Карло Пинсольо, Маттиа Де Шильо, Джоджо Кьеллини, Маттейс де Лигт, Данило, Хуан Куадрадо, Алекс Сандро, Лука Пеллегрини, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Кони Де Винтер, Аарон Рэмзи, Уэстон Маккенни, Федерико Бернардески, Федерико Кьеза, Родриго Бентанкур, Филиппо Раноккиа, Криштиану Роналду, Альваро Мората, Деян Кулусевски, Алехандро Маркес.

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