Додик объявил, когда Республика Сербская может стать независимой от БиГ

Республика Сербская (РС) незамедлительно объявит независимость от Боснии и Герцеговины (БиГ), если Сараево попытается отобрать собственность республики, заявил президент Республики Сербской БиГ Милорад Додик 7 июля в комментарии РИА Новости.
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