Стало известно, во сколько россиянам обойдется новогоднее застолье

Подсчитана средняя стоимость продуктов для новогоднего стола - по оценкам Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за октябрь, соответствующий набор на четверых обойдется примерно в 9,1 тысячи рублей .
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