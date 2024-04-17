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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Вот как ваш характер зависит от формы вашего большого пальца

Между нашими физическими особенностями и нашими личностными чертами существует сильная связь. Физический облик и его уникальные черты играют важную роль в формировании личности, и может много рассказать о том, что мы собой представляем.

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