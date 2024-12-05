"Сильный человек": Лавров охарактеризовал Трампа в интервью Такеру Карлсону

Global Look Press/Guille Briceno/Keystone Press Agency Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону охарактеризовал избранного президента США Дональда Трампа как "сильного человека", который "желает достигать результаты".
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