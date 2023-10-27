Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 959 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    Наказать урода, дабы другим неповадно было!Этот человек живё...
  • 59
    Сука, знает, что война...Хохол есть хохол!"Скрывать не надо...
  • Александр Глущенко
    а долг , взятый у "Росатома" , когда белоруссия отдаст? Взяли 10 млрд , построила фирма  с Мировым именем "Росатом" ...."Скрывать не надо...

Расписание гастролей Галкина* по Израилю готово. Вернётся ли комик-предатель на "новую Родину"?

Расписание гастролей Галкина* по Израилю готово. Вернётся ли комик-предатель на "новую Родину"?

Расписание гастролей Максима Галкина* по Израилю готово. Вопрос в другом - вернётся ли комик-предатель на "новую Родину", где сейчас разворачиваются трагические события?После состоявшегося  в 2022 году бегства из России в Израиль проблема заработка для комика-иноагента Максима Галкина* чрезвычайно обострилась.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх