Расписание гастролей Галкина* по Израилю готово. Вернётся ли комик-предатель на "новую Родину"?

Расписание гастролей Максима Галкина* по Израилю готово. Вопрос в другом - вернётся ли комик-предатель на "новую Родину", где сейчас разворачиваются трагические события?После состоявшегося в 2022 году бегства из России в Израиль проблема заработка для комика-иноагента Максима Галкина* чрезвычайно обострилась.