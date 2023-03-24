Военное обозрение

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Заседание комиссии Украина-НАТО пройдёт вопреки принципу единства альянса

Заседание комиссии Украина-НАТО пройдёт вопреки принципу единства альянса

В Североатлантическом альянсе важные решения принимаются с согласия абсолютно всех его членов, но ради киевских властей это правило, вероятнее всего, нарушат.

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