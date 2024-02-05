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Закон, порядок, государство

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Расчеты 152-мм самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки войск «Запад» уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Краб» и артиллерийское орудие М-777 ВСУ на Купянском направлении

Расчеты 152-мм самоходных пушек «Гиацинт-С» группировки войск «Запад» уничтожили самоходную артиллерийскую установку «Краб» и артиллерийское орудие М-777 ВСУ на Купянском направлении

После проведения боевой стрельбы артиллеристы совершили смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника.

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