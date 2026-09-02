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Царьград

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Подмосковье запустило онлайн-сервис для заявок на торговые объекты

Подмосковье запустило онлайн-сервис для заявок на торговые объекты

С 1 сентября в Подмосковье заработал цифровой сервис для подачи заявлений на размещение нестационарных торговых объектов на частной земле.

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