Танкер MT Terra Nova затонул у берегов Филиппин На нем перевозили 1,4 млн литров промышленного топлива.
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Танкер MT Terra Nova затонул у берегов Филиппин На нем перевозили 1,4 млн литров промышленного топлива.
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