Как выглядит квартира площадью 20 кв метров, в которой живет семья с двумя детьми

Супруги ждут третьего ребенка фото: LightField Studios/Shutterstock/Fotodom.ruВ соцсетях завирусились видео москвички, которая в подробностях показывает реалии проживания семьи с двумя детьми в студии площадью 20 квадратных метров.
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