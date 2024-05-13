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  • Eduard
    Войны были и еще будут,такое существование человечества!«Страшная ночь 13...
  • Eduard
    Работайте братья!«Страшная ночь 13...
  • Светлана Зуева
    Дерьмо сливается.....желательно в еуропу и канаду!«Страшная ночь 13...

«Страшная ночь 13 мая для ВСУ»: У врага огромные потери, ВС РФ мощно расширили харьковский фронт до 50 км., в Харькове паника — депутаты сбежали: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине , к утру 13.05.24 г.

«Страшная ночь 13 мая для ВСУ»: У врага огромные потери, ВС РФ мощно расширили харьковский фронт до 50 км., в Харькове паника — депутаты сбежали: Карта боевых действий на Украине, свежие новости войны на Украине , к утру 13.05.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 13 мая 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 13.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Дерьмо сливается.....желательно в еуропу и канаду!
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15 час.
Eduard
Работайте братья!
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14 час.
Eduard
Войны были и еще будут,такое существование человечества!
Ответить
14 час.

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