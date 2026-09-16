«Барселона» забила 4+ гола в 6 из 7 матчей сезона

«Барселона» забивает не менее четырех голов почти в каждом матче сезона. Сегодня команда под руководством Ханси Флика разгромила « Расинг » в 6-м туре Ла Лиги со счетом 7:2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Тарханов о дисква...
- ВВ Роднина о победах...
- Мовсисян о Москве...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым