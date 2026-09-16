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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Барселона» забила 4+ гола в 6 из 7 матчей сезона

«Барселона» забивает не менее четырех голов почти в каждом матче сезона. Сегодня команда под руководством Ханси Флика разгромила « Расинг » в 6-м туре Ла Лиги со счетом 7:2.

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