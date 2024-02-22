План США: полное избавление от ХАМАС – плохая затея

На фоне непрекращающейся войны между Израилем и ХАМАС, дорого обходящейся всем сторонам, в Белом доме готовят план, причем он должен касаться не только прекращения боевых действий, но и будущего сектора Газа.
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