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План США: полное избавление от ХАМАС – плохая затея

План США: полное избавление от ХАМАС – плохая затея

На фоне непрекращающейся войны между Израилем и ХАМАС, дорого обходящейся всем сторонам, в Белом доме готовят план, причем он должен касаться не только прекращения боевых действий, но и будущего сектора Газа.

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