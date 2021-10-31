В мегавакцинальном пункте Челябинска в первый день привились больше 1500 человек

Но темпы вакцинации еще нужно наращивать. Суточный прирост заболевших коронавирусом в Челябинской области снова побил свой же антирекорд.
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