БСК получила паспорт о готовности к работе зимой

Документ подтверждает, что энергетики способны обеспечить жителей Барнаула "надежным и качественным электроснабжением" Барнаульская сетевая компания (БСК) получила от Минэнерго РФ паспорт о готовности к работе в отопительный сезон 2023/2024 годов.
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