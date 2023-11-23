БСК получила паспорт о готовности к работе зимой

Документ подтверждает, что энергетики способны обеспечить жителей Барнаула "надежным и качественным электроснабжением" Барнаульская сетевая компания (БСК) получила от Минэнерго РФ паспорт о готовности к работе в отопительный сезон 2023/2024 годов.