Возврат на 13 млрд: суд признал «безнравственным» вывод из России денег за товары IKEA

Суд признал «безнравственным» перевод российской структурой IKEA — ООО «Торг» — средств за оставшиеся в стране товары из России за границу, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на решение Арбитражного суда Мособласти.
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