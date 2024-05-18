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Возврат на 13 млрд: суд признал «безнравственным» вывод из России денег за товары IKEA

Возврат на 13 млрд: суд признал «безнравственным» вывод из России денег за товары IKEA

Суд признал «безнравственным» перевод российской структурой IKEA — ООО «Торг» — средств за оставшиеся в стране товары из России за границу, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на решение Арбитражного суда Мособласти.

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Комментарии
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Rakov Stanislav
Ни хрена не понятно, но очень интересно!😊
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