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Уникальный экспонат представили в Центральном музее Тавриды в Симферополе

Уникальный экспонат представили в Центральном музее Тавриды в Симферополе

Ваш браузер не поддерживает видео. Это альбом «Оборона Севастополя», который был подарен императору Николаю II в 1911 году после премьерного показа фильма Александра Ханжонкова.

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