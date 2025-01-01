Временные ограничения введены в аэропорту Казани

Работа аэропорта Казани была ограничена. Об этом заявили в Росавиации. Отмечается, что временные ограничения на работу воздушной гавани были введены 2 января с 00:00 по московскому времени ради обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
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