В США заговорили об угрозе остаться без авиации из-за дороговизны

США могут остаться без авиации и флота из-за роста цен на производство военной техники и вооружений. Стоимость замены техники новыми моделями обгоняет оборонный бюджет страны, пишет Responsible Statecraft.
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