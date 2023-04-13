РБК: банки Швейцарии начали предупреждать клиентов из России о возможном закрытии их счетов

Швейцарские банки начали предупреждать российских клиентов о возможном закрытии их счетов. Официальных действий касательно блокировки пока что не последовало, а предупреждения от банков носят выборочный, а не массовый характер.
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