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РБК: банки Швейцарии начали предупреждать клиентов из России о возможном закрытии их счетов

Швейцарские банки начали предупреждать российских клиентов о возможном закрытии их счетов. Официальных действий касательно блокировки пока что не последовало, а предупреждения от банков носят выборочный, а не массовый характер.

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