Растение из Таиланда выглядит как существо и ему не нужен свет. За счет чего оно живет

В теневых лесах Таиланда ботаники обнаружили крошечное растение, которое нарушает одно из главных правил природы.
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