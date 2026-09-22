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TRENDYMEN

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Растение из Таиланда выглядит как существо и ему не нужен свет. За счет чего оно живет

Растение из Таиланда выглядит как существо и ему не нужен свет. За счет чего оно живет

В теневых лесах Таиланда ботаники обнаружили крошечное растение, которое нарушает одно из главных правил природы.

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