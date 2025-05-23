Когда переобувание уже становится привычкой

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elsa симсон

Про таких говорят: "МОРДА КИРПИЧА ПРОСИТ!" Слизняк, вообразивший себя "птичкой певчей"! Он и его супруга сами выбрали свой удел.... Причем громко и пафосно заявили, кто есть кто! На всю страну и не только свою! Русских миллионы по всему Миру!