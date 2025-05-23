Когда переобувание становится привычкой, его как-то уже и не замечаешь. Ну переобулся человек очередной раз - ну что тут такого? Эка невидаль! Не первый и не последний раз.
Когда переобувание уже становится привычкой
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЗ
Андрей Зарубкин
Отощал. Где слова сочувствия членов "пятой колонны"? В солнечном Магадане было бы лучше?!
Ответить
9 час.
eс
elsa симсон
Про таких говорят: "МОРДА КИРПИЧА ПРОСИТ!" Слизняк, вообразивший себя "птичкой певчей"! Он и его супруга сами выбрали свой удел.... Причем громко и пафосно заявили, кто есть кто! На всю страну и не только свою! Русских миллионы по всему Миру!
Ответить
7 час.
МЕ
Михаил Е
На этих похрену. Про правящих переобувашек бы вспомнили.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии