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Когда переобувание уже становится привычкой

Когда переобувание уже становится привычкой

Когда переобувание становится привычкой, его как-то уже и не замечаешь. Ну переобулся человек очередной раз - ну что тут такого? Эка невидаль! Не первый и не последний раз.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Отощал. Где слова сочувствия членов &quot;пятой колонны&quot;? В солнечном Магадане было бы лучше?!
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9 час.
elsa симсон
Про таких говорят: &quot;МОРДА КИРПИЧА ПРОСИТ!&quot; Слизняк, вообразивший себя &quot;птичкой певчей&quot;! Он и его супруга  сами выбрали свой удел.... Причем громко и пафосно заявили, кто есть кто!  На всю страну и не только свою! Русских миллионы по всему Миру!
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7 час.
МЕ
Михаил Е
На этих похрену. Про правящих переобувашек бы вспомнили.
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6 час.
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